Лавар Болл: «Совместный проект с Леброном в Голливуде сделал бы нас еще могущественнее» 

Лавар Болл, отец защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, отметил, что он мог бы поучаствовать в совместном голливудском проекте с Леброном Джеймсом. Новичок «Лейкерс» в последние дни проводит встречи с влиятельными фигурами Голливуда — накануне Джеймс поужинал со звездами кино Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино.
«В Голливуде возможно все. Вместе мы могли бы стать еще более могущественными. Но и так все хорошо!
Травма голеностопа Лонзо? Ему все лучше и лучше. Если ему понадобится операция, он ее перенесет, если не понадобится — нет. Но врачи решат этот вопрос, все будет хорошо», — цитирует Лавара Болла TMZ.