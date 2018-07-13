Лавар Болл: «Совместный проект с Леброном в Голливуде сделал бы нас еще могущественнее»

«В Голливуде возможно все. Вместе мы могли бы стать еще более могущественными. Но и так все хорошо!

Травма голеностопа Лонзо? Ему все лучше и лучше. Если ему понадобится операция, он ее перенесет, если не понадобится — нет. Но врачи решат этот вопрос, все будет хорошо», — цитирует Лавара Болла TMZ.