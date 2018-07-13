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Голикова пожелала удачи сборной Англии в матче за третье место на ЧМ-2018
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Голикова пожелала удачи сборной Англии в матче за третье место на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с главой WorldSkills International Саймоном Бартли пожелала сборной Англии успехов в матче за третье место на чемпионате мира 2018 года против команды Бельгии, сообщает ТАСС.
"Я не могу, конечно, обойти такую тему как проходящий чемпионат мира по футболу в России. Завтра сборная Англии играет в Санкт-Петербурге, я хочу пожелать сборной Англии успехов, пусть в борьбе за третье место, но тем не менее", — сказала Голикова.
Вице-премьер отметила, что сборные Англии и России проиграли в плей-офф мундиаля команде Хорватии.
"Поэтому я предлагаю вам и моим коллегам из России не расстраиваться. Наши сборные играли блестяще, вам повезло больше. Я считаю, что чемпионат мира по футболу в России удался, и мы все его будем вспоминать. И, вспоминая, будем плавно переходить и готовиться к чемпионату мира Worldskills в Казани", — добавила Голикова.
Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче за третье место, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля, встретятся сборные Англии и Бельгии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
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