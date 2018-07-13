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«Шахтер» подписал тренера из академии «Барселоны»
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«Шахтер» подписал тренера из академии «Барселоны» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
«Шахтер» подписал контракт на два года с испанским тренером Андресом Карраско, информирует официальный сайт клуба. На протяжении 12 лет 40-летний специалсит работал главным тренером команд разных возрастов в академии «Барселоны» и возглавлял методологический департамент «Ла Масии».
Как отмечается, в новом сезоне перед испанским специалистом и «Шахтером» U19 стоят амбициозные цели в Юношеской лиге УЕФА и чемпионате Украины.
— Очень рад возглавить команду Академии «Шахтера», одного из лучших футбольных клубов Европы. Для меня это огромный шаг вперед, — отметил Андрес Карраско. — Я много лет провел в системе «Барселоны», работал главным тренером, координатором нескольких возрастных групп, отвечал за разработку методологии и программ занятий. Теперь постараюсь передать свои знания и опыт новой команде и всей Академии. Главная задача на сезон с «Шахтером» U19 — занять самую высокую позицию в чемпионате Украины, а также хорошо выступить и далеко продвинуться в Юношеской лиге УЕФА, потому что этот турнир является отличной мотивацией для ребят. Могу сказать, что как игроки, так и тренерский состав будут выкладываться по максимуму, чтобы «горняки» провели сезон как можно лучше.
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