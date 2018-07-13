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Франция — Хорватия: ориентировочные стартовые составы и статистика
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Франция — Хорватия: ориентировочные стартовые составы и статистика 

Чемпионат.com 3 часа назад
15 июля в «Лужниках» состоится финальный матч чемпионата мира—2018 между сборными Франции и Хорватии. «Чемпионат» совместно с Acer подготовил статистический анализ команд.
Ожидаемый стартовый состав Франции: Льорис, Л. Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Погба, Канте, Матюиди (под вопросом), Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Ожидаемый стартовый состав Хорватии: Субашич, Стринич (под вопросом), Вида, Ловрен, Врсалько, Брозович, Перишич, Ракитич, Модрич, Ребич, Манджукич (под вопросом).
Средний возраст (лет). У французов — 25,8; у хорватов — 29,0. Здесь и далее — статистика по ожидаемым стартовым составам.
Средний рост (см). У французов — 183,3; у хорватов — 184,4.
Процент выигранных единоборств на «втором этаже». У французов — 60; у хорватов — 54.
Количество голов на турнире. У французов — 9; у хорватов — 9.
Лучшие бомбардиры. У французов — Гризманн и Мбаппе (по 3); у хорватов — Манджукич, Модрич и Перишич (по 2).
Лучшие игроки команд на турнире. У французов — Гризманн и Мбаппе; у хорватов — Модрич и Манджукич.
Примечательные факты. Хорватия провела три матча подряд с дополнительным временем, и перед финалом у неё на один день меньше отдыха, чем у Франции. Обе команды не потерпели ни одного поражения на турнире.
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