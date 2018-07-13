В Волгоградской области выявили 15 случаев незаконной обработки полей химикатами с воздуха

Южная транспортная прокуратура возбудила 15 административных дел после проверки лиц, которые незаконно оказывают услуги по проведению авиационно-химических работ на территории Волгоградской области. Все они были оштрафованы, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на ведомство.

Массовые проверки были инициированы после того, как в июне в области разбились два легких самолета МД -50ВГ и СП–30. Пилоты в обоих инцидентах погибли.

Пилоты, в отношении которых были возбуждены административные дела, нарушили установленный законом уведомительный порядок использования воздушного пространства. Они поднимались в воздух без свидетельства эксплуатанта, с просроченными сертификатами летной годности.