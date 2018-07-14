Георгий Черданцев и Юрий Розанов прокомментируют финал ЧМ — 2018

15 июля сайт matchtv.ru и приложение «Матч! Клуб» покажут в прямом эфире финал чемпионата мира между Францией и Хорватией. Комментаторами станут Юрий Розанов Георгий Черданцев , для которого этот матч станет первым на мундиале. Весь турнир Черданцев работал ведущим в студии «Мяч», которую канал построил на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Трансляция финала начнется заранее в 16:50. Сам матч с комментариями Черданцева и Розанова стартует в 18:00. Георгий Черданцев впервые на этом чемпионате будет комментировать матч в прямом эфире — до сих пор зрители могли видеть его в качестве ведущего в студии «Все на Матч!»

В день финала зрителей ждет сюрприз, спецрепортаж «Путь к финалу», который познакомит зрителей с подробностями выступления сборных Хорватии и Франции на чемпионате мира-2018.

В ходе прямого эфира студии «Все на матч!» состоится традиционная перекличка Останкино — Воробьевы горы. Зрителей ждут эксперты телеканала Дмитний Шнякин, Нобель Арустамян, Владислав Радимов и др.

"Мое мнение, что, если Хорватия станет чемпионом — это будет настоящей сенсацией. Поэтому в целом, фаворитом для меня остается Франция, — говорит Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев. Я говорил еще до матча Англия-Хорватия, что Франция выиграет в любом случае — что у англичан, что у хорватов. Но, посмотрев второй тайм матча Хорватия — Англия, немного засомневался. Откуда они (хорваты) взяли силы? Другое дело, что англичане сами остановились. Но французы не такие, они более сбалансированные, команда более опытная. Думаю, что если будет забит гол, то один. Франция от своего закрытого стиля не откажется".