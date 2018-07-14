15 июля сайт matchtv.ru и приложение «Матч! Клуб» покажут в прямом эфире финал чемпионата мира между Францией и Хорватией. Комментаторами станут Юрий Розанов и Георгий Черданцев, для которого этот матч станет первым на мундиале. Весь турнир Черданцев работал ведущим в студии «Мяч», которую канал построил на смотровой площадке на Воробьевых горах.
Трансляция финала начнется заранее в 16:50. Сам матч с комментариями Черданцева и Розанова стартует в 18:00. Георгий Черданцев впервые на этом чемпионате будет комментировать матч в прямом эфире — до сих пор зрители могли видеть его в качестве ведущего в студии «Все на Матч!»
В день финала зрителей ждет сюрприз, спецрепортаж «Путь к финалу», который познакомит зрителей с подробностями выступления сборных Хорватии и Франции на чемпионате мира-2018.
В ходе прямого эфира студии «Все на матч!» состоится традиционная перекличка Останкино — Воробьевы горы. Зрителей ждут эксперты телеканала Дмитний Шнякин, Нобель Арустамян, Владислав Радимов и др.
"Мое мнение, что, если Хорватия станет чемпионом — это будет настоящей сенсацией. Поэтому в целом, фаворитом для меня остается Франция, — говорит Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев. Я говорил еще до матча Англия-Хорватия, что Франция выиграет в любом случае — что у англичан, что у хорватов. Но, посмотрев второй тайм матча Хорватия — Англия, немного засомневался. Откуда они (хорваты) взяли силы? Другое дело, что англичане сами остановились. Но французы не такие, они более сбалансированные, команда более опытная. Думаю, что если будет забит гол, то один. Франция от своего закрытого стиля не откажется".
В субботу в эфире «Все на Матч!» придут эксперты «Матч ТВ» Александр Григорян, Александр Бородюк, Игорь Корнаухов, Рашид Рахимов и Владислав Радимов. Вместе с ведущим Георгием Черданцевым они обсудят перспективы команд перед матчем и оценят игру по окончании встречи. В вечернем эфире зрителей ждет сюрприз — популярный шоумен Сергей Светлаков.
Пользователи соцсети «ВКонтакте» смогут увидеть в субботу очередной прямой эфир программы «Чемпионат без купюр». Артем Нечаев и его гости — футбольный эксперт Александр Бубнов и тренер Ринат Билялетдинов — обсудят все самое важное до и после матча Бельгия — Англия. В студию также приглашены корреспондент канала Дмитрий Занин, запомнившийся своими яркими репортажами, и известный хип-хоп исполнитель Александр Степанов (ST). Предыдущие эфиры в «ВКонтакте» посмотрели более 13 млн человек. В воскресенье же в гости к Артему Нечаеву придут телеведущий Михаил Шац и журналист Лев Шагинян.
Сайт matchtv.ru и приложение «Матч! Клуб» также покажут в прямом эфире матч за третье место ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии. Игра состоится в Санкт— Петербурге. Комментировать встречу будут Тимур Журавель и Александр Шмурнов. Начало прямого эфира в 15:50.