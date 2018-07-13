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Истину знают танки
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Истину знают танки 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
28 июля стартуют Армейские международные игры (АрМИ-2018). Самый популярный и зрелищный вид военных состязаний — танковый биатлон. Чем на этот раз удивят танкисты на трассах в подмосковном Алабино, «Вечерней Москве» рассказал вице-президент международной общественной организации «Федерация танкового биатлона» Александр Куликов.
— Александр Николаевич, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на недавнем селекторном совещании с руководством Вооруженных сил сказал, что в 2018-м численность участников соревнований военных профессионалов вырастет почти на треть. У вас тоже ожидается прибавление команд?
— Участие в международном конкурсе «Танковый биатлон» в этом году подтвердили команды из вооруженных сил 23 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Напомню, что в первом состязании приняли участие представители России, Казахстана, Белоруссии и Армении. Фактически «Танковый биатлон» стал родоначальником Армейских международных игр. В 2014 году в конкурсе участвовали военные профессионалы уже из 12 стран, в том числе из Индии и Китая. В 2016 году присоединился Иран. В 2017 году в подмосковное Алабино приехали танкисты из 19 армий. Теперь участников стало еще больше. В этом году в соревнованиях впервые примут участие экипажи из Сирии, Вьетнама, Мьянмы и ЮАР.
Наша федерация также уделяет большое внимание социальным программам. Доброй традицией стало предоставление бесплатных билетов на «Танковый биатлон» детям до семи лет, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидам. В этом году с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы у нас заключено соглашение: по их заявке в будние дни мы будем бесплатно пропускать на трибуны по 500 детей из малообеспеченных и неполных семей. Так как рядом с трассами танкового биатлона будет проходить и международный конкурс военных поваров «Полевая кухня», ребятам, помимо увлекательного зрелища, гарантирована еще и вкусная еда. Без солдатской каши с тушенкой никто не останется.
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