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​Спаллетти: «Трансфер Роналду в „Ювентус“ — импульс для Серии А»
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​Спаллетти: «Трансфер Роналду в „Ювентус“ — импульс для Серии А» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил важность перехода форвард "Реала" Криштиану Роналду в «Ювентус».
"Переход Роналду в «Ювентус» скажется на Серии А положительно, придаст ей веса. Раньше в наш чемпионат переходили, чтобы играть против лучших, а не для отдыха. Трансфер Роналду — это импульс, он вдохнёт в этот механизм новую жизнь.
Теперь перед нами большой вызов, и это здорово. Но никто не заставит нас чувствовать себя проигравшими, пока мы сами не признаем это", — приводит слова Спаллетти Football Italia.
О переходе Роналду в «Ювентус» было объявлено 10 июля. За трансфер португальца туринский клуб заплатит 100 миллионов евро.
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