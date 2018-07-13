​Спаллетти: «Трансфер Роналду в „Ювентус“ — импульс для Серии А»

"Переход Роналду в «Ювентус» скажется на Серии А положительно, придаст ей веса. Раньше в наш чемпионат переходили, чтобы играть против лучших, а не для отдыха. Трансфер Роналду — это импульс, он вдохнёт в этот механизм новую жизнь.

Теперь перед нами большой вызов, и это здорово. Но никто не заставит нас чувствовать себя проигравшими, пока мы сами не признаем это", — приводит слова Спаллетти Football Italia.

О переходе Роналду в «Ювентус» было объявлено 10 июля. За трансфер португальца туринский клуб заплатит 100 миллионов евро.