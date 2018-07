Компания Nike выпустила футболки сборной Франции с двумя звездами

Американский бренд-производитель спортивной одежды и обуви Nike уже начал выпускать футболки сборной Франции с двумя звездами, сообщает Footy Headlines со ссылкой на радиостанцию France 1.

Сообщается, что выпущено уже более 20 тысяч футболок. Они будут доступны для покупки в понедельник, в случае если французы смогут обыграть в финале чемпионата мира-2018 Хорватию.

Первую звезду сборная Франции заработала за победу на ЧМ-1998. Тогда в финале турнира французы обыграли бразильцев со счетом 3:0.

Напомним, финальный матч чемпионата мира-2018 Франция — Хорватия состоится 15 июля в «Лужниках». Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

🇫🇷🇫🇷 Jinxed it? Nike produces two-star France shirts to be ready on Monday — exclusive pics and info: https://t.co/RItO0ipjRK— Footy Headlines (@Footy_Headlines) 14 июля 2018 г.