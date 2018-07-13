Фарфан подарил Ракитичу свою игровую футболку перед финалом ЧМ-2018

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан подарил свою игровую майку полузащитнику национальной команды Хорватии Ивану Ракитичу перед финальным матчем ЧМ-2018.

«Спасибо большое! Фарфан — мой хороший друг. Мы вместе выступали за «Шальке», и он всегда будет желанным гостем в моём доме», — заявил Ракитич на пресс-конференции.

Фото доступно на официальной странице журналиста Густаво Хофмана в социальной сети «Твиттер».

Финальный матч мирового первенства между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в столице России на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.