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Фарфан подарил Ракитичу свою игровую футболку перед финалом ЧМ-2018
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Фарфан подарил Ракитичу свою игровую футболку перед финалом ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан подарил свою игровую майку полузащитнику национальной команды Хорватии Ивану Ракитичу перед финальным матчем ЧМ-2018.
«Спасибо большое! Фарфан — мой хороший друг. Мы вместе выступали за «Шальке», и он всегда будет желанным гостем в моём доме», — заявил Ракитич на пресс-конференции.
Фото доступно на официальной странице журналиста Густаво Хофмана в социальной сети «Твиттер».
Финальный матч мирового первенства между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в столице России на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
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