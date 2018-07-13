Мутко получил неофициальный запрет на появление на публике вместе с Инфантино

Вице-премьер РФ Виталий Мутко получил неофициальный запрет на появление на публике вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и другими официальными делегациями во время ЧМ-2018. Об этом сообщает русская служба BBC. Подобная рекомендация сделана чиновнику в связи с целым рядом допинговых скандалов, которые сотрясали российский спорт в последние годы.

«В ФИФА сказали: знаете, мы не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится», — сказал источник издания из числа бывших футболистов.

Отмечается, что Мутко присутствовал на всех пяти матчах сборной России на турнире, однако он ни разу не был среди гостей Джанни Инфантино, несмотря на то, что занимался подготовкой мундиаля в течение семи лет.

Из-за ряда допинговых скандалов МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В декабре чиновник ушел с поста главы оргкомитета ЧМ-2018. В настоящий момент Мутко является вице-премьером РФ по строительству.