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В выходные на калининградской фан-зоне выступят Trubetskoy и «Мумий Тролль»
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В выходные на калининградской фан-зоне выступят Trubetskoy и «Мумий Тролль» 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Trubetskoy выступит на калининградской фан-зоне в субботу, 14 июля, а «Мумий Тролль» — в воскресенье, 15 июля. Музыканты выйдут на сцену после завершения матчей.
Программа
Суббота (14.07)
12:00 — Начало работы фан-зоны
15:00 — Группа Helloday
16:00 — Трансляция из Санкт-Петербурга, матч за 3-е место: Бельгия и Англия
17:50–22:30 — Группы Rain Day, «Паровоз», Trubetskoy
Воскресенье (15.07)
12:00 — Начало работы фан-зоны
14:00 — Калининградский концертный духовой оркестр
15:00 — Оркестр Росгвардии
16:00 — Трансляция финального матча из Москвы
После матча — DJ-parade, Алиса Гелисс и группа Degelex, группа «Мумий Тролль»
22:00 — Праздничный фейерверк
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