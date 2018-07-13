В выходные на калининградской фан-зоне выступят Trubetskoy и «Мумий Тролль»

Trubetskoy выступит на калининградской фан-зоне в субботу, 14 июля, а «Мумий Тролль» — в воскресенье, 15 июля. Музыканты выйдут на сцену после завершения матчей.

Программа

Суббота (14.07)

12:00 — Начало работы фан-зоны

15:00 — Группа Helloday

16:00 — Трансляция из Санкт-Петербурга, матч за 3-е место: Бельгия и Англия

17:50–22:30 — Группы Rain Day, «Паровоз», Trubetskoy

Воскресенье (15.07)

12:00 — Начало работы фан-зоны

14:00 — Калининградский концертный духовой оркестр

15:00 — Оркестр Росгвардии

16:00 — Трансляция финального матча из Москвы

После матча — DJ-parade, Алиса Гелисс и группа Degelex, группа «Мумий Тролль»

22:00 — Праздничный фейерверк