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Друг бизнесмена Николаева Иван Комелов возглавит севастопольскую партию «Родина»
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Друг бизнесмена Николаева Иван Комелов возглавит севастопольскую партию «Родина» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общественный активист Иван Комелов, которого в прошлом году прочил на пост бизнес-омбудсмена города Борис Титов, может стать председателем регионального отделения партии «Родина». Слухи об этом появились несколько дней назад, причем в среду сам Комелов очень прозрачно намекнул общественности на новое кресло.
«Вчера для меня началась новая история! Какой она будет, что принесет? Несколько волнуюсь…» — написал общественник на своей странице в Facebook, прикрепив к посту картинку «С чего начинается Родина».
Иван Комелов — член регионального штаба ОНФ, член Общественной палаты Севастополя и председатель Севастопольской региональной общественной организации «Золотое сечение». Комелов известен в городе не только своей репутацией борца с незаконными застройками, но и близкой дружбой с бизнесменом, экс-главой «Корпорации развития Севастополя» Олегом Николаевым. В «украинские» годы Комелов поддерживал Арсения Яценюка и Виталия Кличко.
Сегодня председателем регионального отделения партии «Родина», напомним, является Сергей Смольянинов.
Комментарий: пока не прокомментирую
На вопрос корреспондента «ФедералПресс» о возможных изменениях в руководстве отделения «Родины» Комелов отвечать отказался, лаконично сообщив: «Слухи пока не прокомментирую».
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