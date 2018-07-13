Друг бизнесмена Николаева Иван Комелов возглавит севастопольскую партию «Родина»

Общественный активист Иван Комелов, которого в прошлом году прочил на пост бизнес-омбудсмена города Борис Титов , может стать председателем регионального отделения партии «Родина» . Слухи об этом появились несколько дней назад, причем в среду сам Комелов очень прозрачно намекнул общественности на новое кресло.

«Вчера для меня началась новая история! Какой она будет, что принесет? Несколько волнуюсь…» — написал общественник на своей странице в Facebook, прикрепив к посту картинку «С чего начинается Родина».

Сегодня председателем регионального отделения партии «Родина», напомним, является Сергей Смольянинов.

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