«Здесь были финалисты ЧМ и Месси»: в этих условиях в Нижнем Новгороде жили звёзды мирового футбола

В Нижнем Новгороде на ЧМ-2018 прошло шесть матчей, в рамках которых сошлись одиннадцать команд. Одиннадцать, потому что сборная Хорватии приезжала к нам в город дважды — на игру с Аргентиной в отборочном туре и на 1/8 финала против Дании. Сейчас же хорваты прошли в финал, который состоится 15 июля в московских «Лужниках» — они сыграют с Францией. Так где же и в каких условиях жили Лионель Месси и финалисты этого ЧМ? В этом материале мы расскажем об этих условиях и покажем их.

Мы побывали в отеле Courtyard by Marriott, который находится на улице Ильинской, и выяснили, что здесь проживало целых пять команд: Швеция, Аргентина, Англия, Швейцария и Хорватия. Сотрудники отеля провели нас по местам пребывания именитых футболистов и поведали свои впечатления о мировых сборных.

Все сборные заселялись по-разному: кто-то за день до матча, кто-то за два. Уезжали также — либо сразу после игры, либо на следующий день. Все пять раз командам полностью отдавали по два этажа — второй и третий. Это связано с тем, что каждый игрок жил отдельно, а ведь ещё нужно разместить тренерский штаб, массажистов, поваров и так далее. Все номера перед заездом футболистов тщательно осматривались правоохранительными органами и после этого опечатывались.

Опечатывались выходы на крышу.

Главными задачами для персонала отеля Courtyard by Marriott на время пребывания команд стали две вещи: жёсткое соблюдение времени и обеспечение тишины. В определённые минуты футболистов должны были накормить, а в остальное время создать им комфортные условия для отдыха. С этим не было проблем, но сотрудникам постоянно приходилось быть начеку.

Сотрудники отеля рассказали, что часто вместе с футболистами приезжали их семьи, которые жили на верхних этажах. Также во время пребывания команд в отеле проживали высокопоставленные лица — некоторые знали футболистов лично, здоровались с ними за руку. Вообще же постояльцы не испытывали каких-то неудобств, поскольку команды либо были на тренировках, либо отдыхали в своих номерах. Однако небольшой дискомфорт мог вызвать факт, что во время сбора футболистов лифт задерживали на 5-7 минут, и гости ждали его освобождения.

Вот в этом номере жил знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси. Ранее мы писали, что толпы фанатов собирались и пели песни рядом с этим отелем. Как рассказали сотрудники, то болельщики приходили не только к сборной Аргентины. Собирались фанаты Англии и Хорватии, а вот шведские и швейцарские ребята оказались спокойнее. Тем не менее никаких проблем с толпами болельщиков не возникало — в номерах отличная звукоизоляция.

На этой кровати спал великий Месси. Однако нас приятно удивил тот факт, что условия для всех футболистов были равны. То есть всё убранство номера Лионеля было таким же в остальных номерах всех футболистов. Все были равны и никто не возмущался, что ему не выделили лучший номер.

Сотрудники отеля поделились с нами, что все команды произвели на них крайне хорошие впечатления. Никто не был груб или привередлив, никто не позволял себя наглости или буянства. Все держались приветливо и дружно, а по большей части сдержанно, поскольку им нужны были отдых и сосредоточенность перед матчем.

Футболисты могли попить что-то прямо в номере, а пищу заказывали по телефону. В Courtyard by Marriott нам сказали, что у каждой команды были свои повара, которые заступали под руководство шеф-повара отеля. У игроков своя особая диета, которую постоянно нужно поддерживать. В основном футболисты всех пяти стран здесь кушали одно и то же, но иногда ели что-то национальное.

Небольшие отличия в номерах футболистов были связаны с мини-баром. Перед заселением команды в каждом номере мини-бар был наполнен, а дальше игрок сам решал — нужно ли ему просить наполнить его вновь или нет.

В шкафчиках над мини-баром находится сейф, в котором игроки хранили свои личные вещи во время тренировок или матчей. Хотя, возможно, это было и не нужно — персонал Courtyard by Marriott отметил, что во время пребывания футболистов отель сильно наполнялся сотрудниками ФСБ , ОМОНа и полиции. Везде дежурили наряды: внутри и снаружи. Постоянно проверяли территорию с собаками. Безопасность была на высшем уровне.

Как сказали в отеле, то почти все номера имеют идентичную планировку. Некоторые были абсолютно идентичны номеру Месси, другие лишь немного отличались. Приехав в отель этой сети в другую страну, попадёшь в такой же номер, но может быть с другой цветовой гаммой. Всё необходимое для звёзд мирового футбола находилось у них в номере, а если им чего-то не хватало, то они связывались с рецепцией по телефону и их просьбу выполняли. Вообще же, как рассказали сотрудники, они были не слишком сильно нагружены просьбами и прихотями игроков. Для них тяжёлым испытанием было другое — именно эмоциональная составляющая. Однако всё прошло хорошо во всех пяти случаях и сборные оставили положительные отклики об отеле и качестве обслуживания. Мы хотели найти какой-нибудь автограф Месси или другого игрока, но в Courtyard by Marriott нам сказали, что у них это не принято. Также не было каких-то неожиданных или курьёзных случаев, потому что вся жизнь футболистов здесь была подвержена строгой дисциплине, за которой следил тренерский состав. Да и сами игроки понимали для чего они сюда приехали.

Также мы писали о том, что три кафе на Покровке стали штаб-квартирой иностранных болельщиков, где они зависали не только после матчей, но и до них.