Стоимость Кубка мира по футболу оценили в $158,5 тыс.

Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Стоимость кубка, вручаемого лучшей сборной команде мира после победы на Чемпионате мира по футболу, составляет $158,5 тыс., сообщает Reuters. "Шестикилограммовый трофей состоит из чистого золота и камней малахита, поэтому содержание золота в кубке составляет примерно 5 кг или 160,75 тройских унций 18-каратового (75%-ного) золота. По нынешним ценам это эквивалентно $158,5 тыс. ", — говорится в исследовании. С 1974 года, когда этот кубок был создан, стоимость трофея выросла почти в 10 раз, тогда его рыночная стоимость составляла $16 тыс. По оценке компании, 15-килограммовый кубок Лиги чемпионов, наиболее престижный клубный трофей в Европе, стоит $3,63 тыс., а кубок Лиги Европы, второго по статусу европейского клубного турнира — $7,275 тыс.