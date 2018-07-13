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«Играй как девушки, а не как Неймар»: в интернете уверены, что женский футбол брутальнее, чем мужской
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«Играй как девушки, а не как Неймар»: в интернете уверены, что женский футбол брутальнее, чем мужской 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
На чемпионате мира по футболу в России многие были удивлены игрой бразильского футболиста Неймара. На поле он не скрывал своих эмоций — в прямом смысле. Играя в жесткую по своему характеру игру, Неймар пару раз получил повреждения. Однако вел он себя так, будто умирает. Футболист ползал по полю, отталкивая помощь и арбитров, чем вызвал множество шуток в интернете.
Пользователи Reddit стали выкладывать ролики, где в футбол играют девушки, причем так жестко и брутально, что смотреть на это порой бывает страшно. Так в интернете хотят показать, что надо уметь терпеть и вести себя на поле достойно.
Neymar, Menino Ney, pelo amor de Bruna Marquezine e São Alisson jogue sério hoje pic.twitter.com/ra6OFSpJxD
— Leo (@LeoMacedo92) 2 июля 2018 г.
Из-за своего поведения на поле Неймар оказался героем многих футбольных мемов.
В детском спортивном лагере в Дании юные футболисты отрабатывают команду «Неймар!» pic.twitter.com/CJyY1rrRX5
— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 11 июля 2018 г.
А в Европе для некоторых юных футболистов уже ввели новое упражнение в честь бразильца.
Пользователь Reddit Sacholas выложил видео, заголовок которого гласил: «Играй как девушки, а не как Неймар». На ролике мы видим Барбару Латторе, футболистку «Барселоны». Девушку пытаются всячески сбить, но она мужественно справляется со всеми препятствиями и, даже упав, быстро поднимается и забивает гол.
Да, женщины иногда могут быть брутальнее многих мужчин. Более того, женский футбол порой бывает слишком жесток. На видео — Элизабет Ламберт, не стесняющаяся проявлять силу. Многие называют девушку самой «грязной» футболисткой. Однако ясно одно: она готова на все, чтобы выиграть.
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