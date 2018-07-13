«Бешикташ» требует у «Ливерпуля» 35 миллионов евро за Виду

Английский «Ливерпуль» заинтересован в покупке защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виды, сообщает Fanatik.

Мерсисайдцы уже сделали два предложения в размере 18 и 20 миллионов евро, на которые «Бешикташ» ответил отказом.

По информации издания, турецкий клуб хочет за 29-летнего игрока 35 миллионов евро.

Вида перешел в «Бешикташ» в декабре 2017 года на правах свободного агента.

На чемпионате мира-2018 игрок вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где 15 июля сыграет с командой Франции. В 1/4 финала Вида забил гол в ворота сборной России.