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«Бешикташ» требует у «Ливерпуля» 35 миллионов евро за Виду
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«Бешикташ» требует у «Ливерпуля» 35 миллионов евро за Виду 

LiveSport.Ru 5 часов назад
Английский «Ливерпуль» заинтересован в покупке защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виды, сообщает Fanatik.
Мерсисайдцы уже сделали два предложения в размере 18 и 20 миллионов евро, на которые «Бешикташ» ответил отказом.
По информации издания, турецкий клуб хочет за 29-летнего игрока 35 миллионов евро.
Вида перешел в «Бешикташ» в декабре 2017 года на правах свободного агента.
На чемпионате мира-2018 игрок вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где 15 июля сыграет с командой Франции. В 1/4 финала Вида забил гол в ворота сборной России.
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