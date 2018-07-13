Жители Нытвы сняли на видео шаровую молнию

Необычное природное явление наблюдали жители Нытвы 10 июля. В социальных сетях появилось видео шаровой молнии.

«Когда формировался оторваться не могла», — передаёт слова автора видео издание «Текст».

Светящийся шар висел над многоэтажными домами. Постепенно он становился всё меньше и вскоре совсем исчез.

Шаровая молния — очень редкое природное явление. Вплоть до 2010 года её существование считалось недоказанным.

Напомним, этим летом жители Пермского края уже снимали на видео необычные природные явления. Например, в конце июня на запись камеры попал смерч в Лысьве, а в середине мая в Краснокамске удалось заснять пылевой вихрь.