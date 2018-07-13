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Жители Нытвы сняли на видео шаровую молнию
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Жители Нытвы сняли на видео шаровую молнию 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Необычное природное явление наблюдали жители Нытвы 10 июля. В социальных сетях появилось видео шаровой молнии.
«Когда формировался оторваться не могла», — передаёт слова автора видео издание «Текст».
Светящийся шар висел над многоэтажными домами. Постепенно он становился всё меньше и вскоре совсем исчез.
Шаровая молния — очень редкое природное явление. Вплоть до 2010 года её существование считалось недоказанным.
Напомним, этим летом жители Пермского края уже снимали на видео необычные природные явления. Например, в конце июня на запись камеры попал смерч в Лысьве, а в середине мая в Краснокамске удалось заснять пылевой вихрь.
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