Самые сексуальные футболисты чемпионата мира 2018. Рейтинг Марии Кравченко

Рейтинг самых горячих футболистов мундиаля по версии Марии Кравченко

Футбол… В детстве ненавидела до трясучки! Как и любой ребёнок, родившийся в середине 80-х. Один телевизор в квартире, мне бы мультики смотреть, но папа непреклонен: «Мультики каждый день, а чемпионат мира раз в четыре года». Не могла понять, что ж такого интересного в том, чтобы сидеть и смотреть, как взрослые мужики гоняются за мячом по полю?!

Так или иначе с детства вынуждена была смотреть футбол вместе с папой и, как следствие, рано начала материться. Ведь в каждом мужчине где-то на уровне подсознания спокойно существует либо виртуозный футболист, либо гениальный тренер! Поэтому, сидя перед телевизором дома, наши величайшие спортсмены (папы, парни, мужья) дают моментальную оценку ситуации с раздачей титулов и званий участникам обеих команд при помощи великого и могучего русского языка… Не буду приводить примеры, думаю, все и так поняли, о чём речь.

Рассмотрим мой топ-10 самых горячих футболистов уходящего чемпионата. Голосуйте и меняйте таблицу своими кликами. Стоит ли пускать слюни, глядя на Роналду, или пора найти себе нормального русского мужика, решать, конечно же, вам, дамы!

Девушки, выбирайте своих фаворитов (читать как «футболистов-красавчиков»), ведь футбол — красивый и зрелищный вид спорта, с какой стороны ни посмотри.