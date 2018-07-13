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Самые сексуальные футболисты чемпионата мира 2018. Рейтинг Марии Кравченко
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Самые сексуальные футболисты чемпионата мира 2018. Рейтинг Марии Кравченко 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Рейтинг самых горячих футболистов мундиаля по версии Марии Кравченко.
Футбол… В детстве ненавидела до трясучки! Как и любой ребёнок, родившийся в середине 80-х. Один телевизор в квартире, мне бы мультики смотреть, но папа непреклонен: «Мультики каждый день, а чемпионат мира раз в четыре года». Не могла понять, что ж такого интересного в том, чтобы сидеть и смотреть, как взрослые мужики гоняются за мячом по полю?!
Так или иначе с детства вынуждена была смотреть футбол вместе с папой и, как следствие, рано начала материться. Ведь в каждом мужчине где-то на уровне подсознания спокойно существует либо виртуозный футболист, либо гениальный тренер! Поэтому, сидя перед телевизором дома, наши величайшие спортсмены (папы, парни, мужья) дают моментальную оценку ситуации с раздачей титулов и званий участникам обеих команд при помощи великого и могучего русского языка… Не буду приводить примеры, думаю, все и так поняли, о чём речь.
И каково же было моё удивление, когда в 14 лет я стала понимать, что футбол интересен и мне, так как за мячом-то бегают красавчики! Моя любовь началась в 1998 году с «Манчестер Юнайтед» и Дэвида Бекхэма! Позже к моему списку фаворитов добавились Зинедин Зидан (лучший футболист 1998 года по версии ФИФА), Габриэль Батистута, Майкл Оуэн, Роналдо. Шло время, одни красавчики старели и завязывали с футбольной карьерой, а новые выходили из тени.
Рассмотрим мой топ-10 самых горячих футболистов уходящего чемпионата. Голосуйте и меняйте таблицу своими кликами. Стоит ли пускать слюни, глядя на Роналду, или пора найти себе нормального русского мужика, решать, конечно же, вам, дамы!
Девушки, выбирайте своих фаворитов (читать как «футболистов-красавчиков»), ведь футбол — красивый и зрелищный вид спорта, с какой стороны ни посмотри.
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