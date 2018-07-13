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Витсель сожалеет, что не сыграл на стадионе «Санкт-Петербург» за «Зенит»
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Витсель сожалеет, что не сыграл на стадионе «Санкт-Петербург» за «Зенит» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель в преддверии матча за третье место на чемпионате мира — 2018 с командой Англии поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург», где завтра пройдет игра. Витсель ранее выступал за местный «Зенит».
«Стадион просто волшебный. К сожалению, не удалось поиграть здесь с «Зенитом». Каждый стадион, на котором мы играли был прекрасен. И я так говорю не потому что я играл в России. Это правда», — передает слова Витселя корреспондент Sport24.ru Владимир Колос.
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