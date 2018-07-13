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Экс-игрок «Зенита» назвал фантастическими все стадионы ЧМ-2018
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Экс-игрок «Зенита» назвал фантастическими все стадионы ЧМ-2018 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился мнением о стадионах чемпионата мира 2018 года.
"Стадион в Санкт-Петербурге великолепен. У меня не было возможности здесь поиграть за "Зенит", потому что я ушел раньше, чем его построили. Все стадионы, на которых мы играли, были фантастическими, но этот самый великолепный", — приводит слова Витселя ТАСС.
Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче за третье место, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля, встретятся сборные Англии и Бельгии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
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