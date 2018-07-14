Фото: Витсель встретился с Кержаковым в Петербурге перед матчем Бельгия — Англия

О встрече Аксель Витсель, также игравший в петербургском клубе, рассказал на своей страничке в Instagram. Футболист опубликовал фото, на котором они с Кержаковым держат в руках футболку сборной Бельгии.

— Рад снова с тобой встретиться, брат! — подписал фото Витсель.

Кержаков пожелал футболисту удачи в борьбе за третье место на чемпионате с Англией. Бельгиец в ответ подарил россиянину свою футболку с автографами игроков национальной команды.

Сегодня сборная Бельгии сыграет в Петербурге против Англии за третье место чемпионата мира по футболу 2018. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее Пятый канал сообщил о прогнозах встречи Бельгия — Англия.