Хавбек сборной Бельгии: стадион в Санкт-Петербурге самый красивый на ЧМ-2018

Хавбек сборной Бельгии и китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель считает, что стадион в Санкт-Петербурге является самым красивым на чемпионате мира по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

"Я говорю так не потому, что играл за "Зенит" , — сказал Витсель.

Бельгиец выступал в составе сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год, а оттуда в январе 2017-го перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

На мундиале сборная Бельгии проводила свои матчи в Сочи, в Москве на "Спартаке" , в Калининграде, Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что более 3 млн туристов посетили Москву во время ЧМ-2018.