Игрок сборной Бельгии считает организацию ЧМ-2018 идеальной

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель оценил организацию чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

"Чемпионат был очень хорошо подготовлен, если говорить о стадионах, гостиницах. Я был в Бразилии на чемпионате мира, поэтому могу сравнивать. Этот турнир был лучше, чем в Бразилии, здесь для меня все было идеальным", — приводит сборная Витселя ТАСС

Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче за третье место, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля, встретятся сборные Англии и Бельгии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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