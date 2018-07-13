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Игрок сборной Бельгии считает организацию ЧМ-2018 идеальной
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Игрок сборной Бельгии считает организацию ЧМ-2018 идеальной 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель оценил организацию чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.
"Чемпионат был очень хорошо подготовлен, если говорить о стадионах, гостиницах. Я был в Бразилии на чемпионате мира, поэтому могу сравнивать. Этот турнир был лучше, чем в Бразилии, здесь для меня все было идеальным", — приводит сборная Витселя ТАСС.
Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче за третье место, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля, встретятся сборные Англии и Бельгии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
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