Витсель: чемпионат мира в России был организован лучше, чем в Бразилии

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель перед матчем за третье место на ЧМ-2018 с национальной командой Англии поделился мнением об организации мирового первенства в России.

«Я считаю, что чемпионат мира в России прошёл замечательно. Я был в Бразилии на мировом первенстве, думаю, в России турнир был организован лучше. Для меня всё здесь было идеально», — передаёт слова Витселя корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева

Матч Бельгия — Англия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.