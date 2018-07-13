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Витсель: чемпионат мира в России был организован лучше, чем в Бразилии
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Витсель: чемпионат мира в России был организован лучше, чем в Бразилии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель перед матчем за третье место на ЧМ-2018 с национальной командой Англии поделился мнением об организации мирового первенства в России.
«Я считаю, что чемпионат мира в России прошёл замечательно. Я был в Бразилии на мировом первенстве, думаю, в России турнир был организован лучше. Для меня всё здесь было идеально», — передаёт слова Витселя корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч Бельгия — Англия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
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