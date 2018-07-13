Ещё
Черчесова насторожила акция «Усы надежды»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесова насторожила акция «Усы надежды» 

Газета.Ru 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об акции болельщиков «Усы надежды».
"Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего — потерпим", — цитирует Черчесова ТАСС.
Специалист надеется, что после чемпионата мира у болельщиков в памяти «останутся не только усы».
Телеведущий Иван Ургант объявил о старте флешмоба «Усы надежды» в поддержку Черчесова перед стартом турнира.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить клуб из немецкой Бундеслиги.
Газета.Ru: последние новости
Игрок сборной Бельгии считает организацию ЧМ-2018 идеальной Защитник сборной России может перейти в "Валенсию" Уилл Смит назвал Неймара суперактером
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»132
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ64
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ24
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение