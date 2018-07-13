Черчесова насторожила акция «Усы надежды»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об акции болельщиков «Усы надежды».

"Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего — потерпим", — цитирует Черчесова ТАСС

Специалист надеется, что после чемпионата мира у болельщиков в памяти «останутся не только усы».

Телеведущий Иван Ургант объявил о старте флешмоба «Усы надежды» в поддержку Черчесова перед стартом турнира.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить клуб из немецкой Бундеслиги.