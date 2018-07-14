Четыре клуба РФПЛ заработают свыше € 1 млн за участие игроков на ЧМ-2018

Сразу четыре клуба российской Премьер-Лиги заработают свыше € 1 млн на участии своих игроков в национальных командах на чемпионате мира — 2018, сообщает Tonka-pr.com.

ФИФА, согласно одной из своих программ в связи с возможными травмами игроков на мундиале, распределит порядка € 180 млн между клубами, игроки которых попали на ЧМ-2018. Отмечается, что за каждый день, проведенный игроком на турнире, клуб получает около € 7,23 тыс. При этом не важно, выходил ли футболист на поле в матче или нет. Если за последние два года игрок менял клубы, то все они получают часть общей суммы.

Среди российских клубов больше всех заработал «Локомотив» — € 1,7 млн (20-е место среди всех клубов, которые получат выплаты от ФИФА). Ещё три клуба РФПЛ заработают свыше € 1 млн: «Зенит» (€ 1,22 млн, 29 место), «Краснодар» (€ 1,16 млн, 32 место) и ЦСКА (€ 1,13 млн, 33 место).