«Локомотив» на ЧМ-2018 заработал больше других клубов РФПЛ

Компания Tonka Communications составила рейтинг клубов, которые получат наибольшую сумму от ФИФА за участие своих игроков на чемпионате мира-2018. В общей сложности ФИФА распределит порядка 180 миллионов евро. Выплаты происходят в связи с возможностью травм игроков.

За каждый день, проведенный игроком на ЧМ-2018, клуб получает примерно 7 236 евро. При это неважно, выходит ли он на поле в официальной игре или нет. Если с 2016 года игрок менял клубы, то все они получают часть общей суммы.

Среди российских клубов больше всех заработал «Локомотив» — 1,7 миллиона евро. Это 20-й показатель среди всех команд. Далее идут "Зенит" (29-е место, 1,2 миллиона), «Краснодар» (32-е место, 1,16), ЦСКА (33-е место, 1,13).

Топ-10 клубов, которые больше всех заработали на ЧМ-2018:

1. «Манчестер Сити» — 4 417 500 евро