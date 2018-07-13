«Локомотив» на ЧМ-2018 заработал больше других клубов РФПЛ 

Компания Tonka Communications составила рейтинг клубов, которые получат наибольшую сумму от ФИФА за участие своих игроков на чемпионате мира-2018. В общей сложности ФИФА распределит порядка 180 миллионов евро. Выплаты происходят в связи с возможностью травм игроков.
За каждый день, проведенный игроком на ЧМ-2018, клуб получает примерно 7 236 евро. При это неважно, выходит ли он на поле в официальной игре или нет. Если с 2016 года игрок менял клубы, то все они получают часть общей суммы.
Среди российских клубов больше всех заработал «Локомотив» — 1,7 миллиона евро. Это 20-й показатель среди всех команд. Далее идут "Зенит" (29-е место, 1,2 миллиона), «Краснодар» (32-е место, 1,16), ЦСКА (33-е место, 1,13).
Топ-10 клубов, которые больше всех заработали на ЧМ-2018:
1. «Манчестер Сити» — 4 417 500 евро
2. "Реал" — 4 316 800 3. «Челси» — 3 964 600 4. «Тоттенхэм» — 3 843 100 5. «Барселона» — 3 658 900 6. «ПСЖ» — 3 610 100 7. "Манчестер Юнайтед" — 3 348 800 8. «Монако» — 3 002 900 9. «Атлетико» — 2 671 900 10. «Ювентус» — 2 489 500 Полностью со списком можно ознакомиться по ссылке.