Нагатинцы сразятся за Летний кубок Межсезонья

Нагатинцы сойдутся в футбольной схватке с другими командами Южного округа за Летний кубок Межсезонья. Информация об этом появилась на официальной странице Южной лиги Любительской футбольной лиги 12 июля.

Турнир подарит отличную возможность поддержать команду в тонусе в сезон отпусков и подготовить ее к началу нового спортивного сезона.

Организаторы наградят лучших игроков индивидуальными наградами и призами. Сборным, занявшим первые четыре места, подарят сертификат от экипировочного центра RealSport и позволят бесплатно тренироваться на стадионах Южной лиги ЛФЛ.

Турнир состоится в период с 21 июля по 19 августа.

С вопросами можно обращаться по почте lflmsk@gmail.com.