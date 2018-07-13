Ещё
Нагатинцы сразятся за Летний кубок Межсезонья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нагатинцы сразятся за Летний кубок Межсезонья 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Нагатинцы сойдутся в футбольной схватке с другими командами Южного округа за Летний кубок Межсезонья. Информация об этом появилась на официальной странице Южной лиги Любительской футбольной лиги 12 июля.
Турнир подарит отличную возможность поддержать команду в тонусе в сезон отпусков и подготовить ее к началу нового спортивного сезона.
Организаторы наградят лучших игроков индивидуальными наградами и призами. Сборным, занявшим первые четыре места, подарят сертификат от экипировочного центра RealSport и позволят бесплатно тренироваться на стадионах Южной лиги ЛФЛ.
Турнир состоится в период с 21 июля по 19 августа.
С вопросами можно обращаться по почте lflmsk@gmail.com.
Управа района Нагатинский затон: последние новости
Нагатинцы разыграли третье место Высшего дивизиона Нагатинский затон примет соревнования по пляжному волейболу Нагатинцы завершают 25 тур Премьер лиги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»132
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ65
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ25
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение