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Победа сборной Франции на ЧМ-2018 разорила китайцев
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Победа сборной Франции на ЧМ-2018 разорила китайцев 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Победа сборной Франции по футболу на чемпионате мира — 2018 принесла миллионные убытки известной китайской компании по производству кухонной технике, сообщает "Советский спорт".
До начала мундиаля компания запустила рекламную акцию, в которой обещала возместить всю стоимость определенного товара ($747) в случае победы французов на ЧМ.
Как информирует SCMP, убытки китайского спонсора французской команды составили порядка $4,3 млн  В компании отметили, что потери от выплат составят 10 процентов от суммы продаж во время чемпионата мира.
Сборная Франции в финале мирового первенства обыграла команду Хорватии, во второй раз в истории став чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что лидера сборной Франции засмущали издевательской песней про Лионеля Месси.
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