Ракитич готов сделать тату на лбу, если Хорватия выиграет ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич заявил о готовности сделать татуировку на лбу, если национальная команда станет чемпионом мира.

"Есть ли у меня еще место на теле для татуировки по случаю победы? Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки. Но я еще у жены спрошу, она может не разрешить мне этого сделать", — приводит слова Ракитича ТАСС.

В финале чемпионата мира, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», хорваты встретятся со сборной Франции. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

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