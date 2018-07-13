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Ракитич готов сделать тату на лбу, если Хорватия выиграет ЧМ-2018
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Ракитич готов сделать тату на лбу, если Хорватия выиграет ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич заявил о готовности сделать татуировку на лбу, если национальная команда станет чемпионом мира.
"Есть ли у меня еще место на теле для татуировки по случаю победы? Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки. Но я еще у жены спрошу, она может не разрешить мне этого сделать", — приводит слова Ракитича ТАСС.
В финале чемпионата мира, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», хорваты встретятся со сборной Франции. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об акции болельщиков «Усы надежды».
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