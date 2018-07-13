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«Казино Сочи» проведет летний покерный турнир среди СМИ
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«Казино Сочи» проведет летний покерный турнир среди СМИ 

SPORT24.ru 1 час назад
11 августа в «Казино Сочи» состоится летняя серия покерного турнира среди представителей средств массовой информации.
Участниками станут Первый канал, Вести, КоммерсантЪ FM, Russia Today, ЮгTimes и другие. В турнире примут участие главные редакторы и журналисты заявленных СМИ.
Перед турниром каждый гость может посетить школу покера для того, чтобы научиться играть или освежить свои знания. Участие в турнире бесплатное. Турнир будет состоять из трех туров. Победителем становится тот, кто наберет максимальное количество баллов по суммарным результатам трех туров. Обладателю первого места достанется кубок, фишки на сумму 500 $, а также эксклюзивное право на проведение вечеринки для гостей «Казино Сочи» под брендом победителя в течение года.
Программа мероприятий не ограничивается только покером. Организаторы подготовили и много других развлечений.
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