Аксель Витсель: Стадион «Санкт-Петербург» великолепен

— Насколько значимым событием для вас будет этот матч? — Я бы предпочел не возвращаться в Петербург, но так получилось. Мы хотим быть на третьем месте. Мы серьезно готовились к матчу, как и ко всем предыдущим играм. Мы хотим быть третьими, для нас это важно.

— Вы играли в «Зените» , когда стадион «Санкт-Петербург» только строился. Какие впечатления остались от арены? — Стадион великолепен. У меня не было возможности сыграть на нем за «Зенит», потому что я уехал из клуба до того, как арену построили. Вообще все стадионы, где мы играли в России, были фантастическими.

— Какова ваша оценка России и всей организации турнира? — Здесь все было очень хорошо организовано, если говорить о гостиницах, стадионах. Я могу сранивать с прошлым турниром в Бразилии и думаю, чемпионат мира в России был организован лучше. Для меня все было идеально, — передает слова Витселя корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч за третье место между бельгийцами и англичанами пройдет в Петербурге 14 июля и начнется в 17:00.