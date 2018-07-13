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Аксель Витсель: Стадион «Санкт-Петербург» великолепен
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Аксель Витсель: Стадион «Санкт-Петербург» великолепен 

Советский спорт 1 час назад
— Насколько значимым событием для вас будет этот матч? — Я бы предпочел не возвращаться в Петербург, но так получилось. Мы хотим быть на третьем месте. Мы серьезно готовились к матчу, как и ко всем предыдущим играм. Мы хотим быть третьими, для нас это важно.
— Вы играли в «Зените», когда стадион «Санкт-Петербург» только строился. Какие впечатления остались от арены? — Стадион великолепен. У меня не было возможности сыграть на нем за «Зенит», потому что я уехал из клуба до того, как арену построили. Вообще все стадионы, где мы играли в России, были фантастическими.
— Какова ваша оценка России и всей организации турнира? — Здесь все было очень хорошо организовано, если говорить о гостиницах, стадионах. Я могу сранивать с прошлым турниром в Бразилии и думаю, чемпионат мира в России был организован лучше. Для меня все было идеально, — передает слова Витселя корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч за третье место между бельгийцами и англичанами пройдет в Петербурге 14 июля и начнется в 17:00.
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