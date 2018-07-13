Мартинес: постараемся выпустить на матч с Англией самую сильную сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча с Англией (14 июля) за третье место на ЧМ-2018.

«Завтра я хочу видеть, чтобы игроки насладились футболом и постарались победить. Мы не будем вести тактическую игру с Саутгейтом.

Я предвзято отношусь к Лукаку. Я работал с ним, когда ему было 19 лет. Я всегда говорил, что он нападающий, который может делать всё. Самое главное, что он умеет завершать атаки и забивать голы. Да, я считаю Лукаку лучшим нападающим. У него одна навязчивая идея — быть лучшим в мире. И за это я его безмерно уважаю.