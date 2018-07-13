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Мартинес: постараемся выпустить на матч с Англией самую сильную сборную Бельгии
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Мартинес: постараемся выпустить на матч с Англией самую сильную сборную Бельгии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча с Англией (14 июля) за третье место на ЧМ-2018.
«Завтра я хочу видеть, чтобы игроки насладились футболом и постарались победить. Мы не будем вести тактическую игру с Саутгейтом.
Я предвзято отношусь к Лукаку. Я работал с ним, когда ему было 19 лет. Я всегда говорил, что он нападающий, который может делать всё. Самое главное, что он умеет завершать атаки и забивать голы. Да, я считаю Лукаку лучшим нападающим. У него одна навязчивая идея — быть лучшим в мире. И за это я его безмерно уважаю.
Думаю, Куртуа надо дать продолжать играть в воротах. Мы не меняем игроков по принципу ротации. Симон Миньоле — наш номер два, он очень хорош и прекрасно готов. Все, кто завтра выйдет на поле, в идеальной форме. Мы постараемся выпустить самую сильную команду. Может быть, потребуется сделать несколько замен, всё-таки уже седьмой матч», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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