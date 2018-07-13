Неделя в объективе: болельщики ЧМ-2018, спасенные дети в Таиланде и бог смерти

На этой неделе в объектив мировых фотографов попали самые яркие болельщицы Чемпионата мира по футболу 2018, пугающие последствия природных катастроф, жаркие митинги и необычные фестивали. Смотрите фотоленту Sputnik