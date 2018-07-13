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Неделя в объективе: болельщики ЧМ-2018, спасенные дети в Таиланде и бог смерти
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Неделя в объективе: болельщики ЧМ-2018, спасенные дети в Таиланде и бог смерти 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
На этой неделе в объектив мировых фотографов попали самые яркие болельщицы Чемпионата мира по футболу 2018, пугающие последствия природных катастроф, жаркие митинги и необычные фестивали.
Смотрите фотоленту Sputnik.
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