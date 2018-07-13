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«Бешикташ» требует у «Ливерпуля» 35 миллионов евро за Виду
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«Бешикташ» требует у «Ливерпуля» 35 миллионов евро за Виду 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Ливерпуль» хочет купить защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виду, сообщает Fanatik. Турецкий клуб хочет за 29-летнего игрока 35 миллионов евро.
"Ливерпуль" уже сделал два предложения в размере 18 и 20 миллионов евро, на которые «Бешикташ» ответил отказом. Вида перешел в «Бешикташ» в декабре 2017 года на правах свободного агента. На чемпионате мира-2018 игрок прославился после матча 1/4 финала Россия — Хорватия (2:2, пенальти — 3:4), проскандировав «Слава Украине».
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