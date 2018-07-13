В Истре парадайверы завершают подготовку к соревнованиям

Истринские спортсмены по парадайвингу готовятся к чемпионату, который пройдет в сентябре в Крыму. Участники — ребята с ограниченными возможностями, истинные испытатели, расширяющие свои границы.

Тренер дайверов Виталий Гусев поблажек не дает, и поэтому результаты не заставляют долго ждать. Конкретной базы для тренировок у команды нет, поэтому приходится подстраиваться под обстоятельства и перемещаться с места на место. Более того, тренер уже второй год обучает спортсменов, что называется по доброте душевной — бесплатно.

Так как этот вид спорта не особо развит, главная задача у ребят — популяризация своего увлечения, а планы у дайверов грандиозные — попасть на параолимпиаду.

Особую благодарность спортсмены выражают администрации городского округа Истра, потому что совсем скоро у спортсменов будет постоянное место дислокации в Глебовском физкультурно-оздоровительном комплексе.