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В Истре парадайверы завершают подготовку к соревнованиям
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В Истре парадайверы завершают подготовку к соревнованиям 

360tv.ru 1 час назад
Истринские спортсмены по парадайвингу готовятся к чемпионату, который пройдет в сентябре в Крыму. Участники — ребята с ограниченными возможностями, истинные испытатели, расширяющие свои границы.
Тренер дайверов Виталий Гусев поблажек не дает, и поэтому результаты не заставляют долго ждать. Конкретной базы для тренировок у команды нет, поэтому приходится подстраиваться под обстоятельства и перемещаться с места на место. Более того, тренер уже второй год обучает спортсменов, что называется по доброте душевной — бесплатно.
Так как этот вид спорта не особо развит, главная задача у ребят — популяризация своего увлечения, а планы у дайверов грандиозные — попасть на параолимпиаду.
Особую благодарность спортсмены выражают администрации городского округа Истра, потому что совсем скоро у спортсменов будет постоянное место дислокации в Глебовском физкультурно-оздоровительном комплексе.
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