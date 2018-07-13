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Финал ЧМ‑2018 покажут на всех экранах аэропорта «Шереметьево»
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Финал ЧМ‑2018 покажут на всех экранах аэропорта «Шереметьево» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Международный аэропорт «Шереметьево» организует трансляции финального матча чемпионата мира по футболу во всех терминалах аэропорта 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Гости и пассажиры Шереметьево смогут поддержать любимые команды в общедоступных и «чистых» зонах. В новом Терминале B, построенном специально к началу ЧМ, трансляцию главного матча мундиаля можно будет увидеть на экранах в общедоступной зоне или в баре Krusovice на 3-м этаже в зале вылета в «чистой» зоне», — говорится в сообщении.
Специально для болельщиков, путешествие которых начинается в ВИП и бизнес-залах Терминала B, трансляция пройдет на широкоформатных ЖК-панелях. Гости ВИП-зала могут посмотреть матч на любом из телевизоров, расположенных в отдельных приватных зонах отдыха. К услугам любителей футбола в зале «Кандинский» широкоформатные ЖК-дисплеи, а для посетителей «Рублева» трансляция будет организована в отдельной ТВ-комнате.
В общедоступной зоне Терминала F матч можно будет посмотреть в ресторане американской кухни TGI Fridays или в баре The Irish Bar, расположенным в «чистой» зоне. В Терминале E трансляции будут проходить в кофейне «Шоколадница» на втором этаже в зале вылетов и кафе «Урожай» в «чистой» зоне.
Пассажиры и гости Терминала D могут стать свидетелями финального матча в ресторанах TGI Fridays, которые расположены как в общедоступной зоне, так и в «чистой».
С 14 июня по 10 июля общий пассажиропоток «Шереметьева» составил 3,8 миллиона пассажиров, что на 14,6% больше аналогичного периода прошлого года.
Среди стран-участниц мундиаля наибольший прирост пассажиропотока продемонстрировали Испания, Германия, Франция, Великобритания и Португалия. В целом за время чемпионата мира аэропорт планирует обслужить 4,7 миллиона человек.
Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.
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