Названа дата матча за Суперкубок России

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) объявила точную дату начала матча за Суперкубок России, сообщает "Советский спорт"

Игра между московскими ЦСКА и "Локомотивом" состоится 27 июля в Нижнем Новгороде в 21.30 по московскому времени.

Участие в Суперкубке должен был принять "Тосно" как победитель Кубка России прошлого сезона. Из-за того, что клуб из Ленинградской области прекратил существование, с "Локомотивом" сыграет серебряный призер ЦСКА.