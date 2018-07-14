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Названа дата матча за Суперкубок России
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Названа дата матча за Суперкубок России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) объявила точную дату начала матча за Суперкубок России, сообщает "Советский спорт".
Игра между московскими ЦСКА и "Локомотивом" состоится 27 июля в Нижнем Новгороде в 21.30 по московскому времени.
Участие в Суперкубке должен был принять "Тосно" как победитель Кубка России прошлого сезона. Из-за того, что клуб из Ленинградской области прекратил существование, с "Локомотивом" сыграет серебряный призер ЦСКА.
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