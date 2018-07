Более 60 компаний присоединились к лотерее PC Master Race

Всё началось довольно безобидно. Корпорация Cooler Master, которая своей жизненной целью видит развитие РС-гейминга, бросила клич в своём твиттере.

Hey @Corsair if we giveaway a keyboard will you give away a mouse? Pay it forward, tag another company to add a 3rd component and so on. Let's see how happy we can make one very lucky person! <3 #WholesomeGaming #pcmasterrace

— Cooler Master (@CoolerMaster) 4 июля 2018 г.

Эй, Corsair, если мы разыграем клавиатуру, вы добавите к ней мышку? Платите вперёд, передавайте другой компании, чтобы она добавила третий компонент, и так далее. Давайте посмотрим, сможем ли мы сделать одного человека очень счастливым!

Знаменитая компания Corsair не спешила с ответом, и заминкой воспользовались другие.

We hop on aboard this train as well and will trow in two motherboards … maybe our dear friends of @NVIDIAGeForceNL want to join as well:-)

— AORUS Benelux (@AORUS_BNLX) 6 июля 2018 г.

Мы в деле, и от нас две материнские платы… Может, наши дорогие друзья из NVIDIA тоже присоединятся?

Absolutely loving this! Put us down for a GeForce GTX 1080 Ti. @Activision, do you guys have some awesome games to take advantage of all this pc gaming power? pic.twitter.com/460vvBsMLb

— NVIDIA GeForce BLX (@NVIDIAGeForceNL) 6 июля 2018 г.

Ещё как! Запишите на нас GeForce GTX 1080 Ti. Activision, у вас найдутся игры, которые сумеют воспользоваться этой мощью?

К спонтанному флешмобу начали присоединяться всё новые участники. Интернет-магазины, компании, издательства и даже отдельные люди добавляли к будущему компьютеру комплектующие, услуги, игры, программы, сервисы, предлагали оплату пересылок. И даже больше.

How’s a Quersus chair sound? pic.twitter.com/CyCZPWxOa7

— Quersus UK (@QuersusUK) 4 июля 2018 г.

Как насчёт компьютерного кресла Quersus?

Hope there still room on the train, cause we'd like to come aboard! Count us in for a EVGA Z370 motherboard, a DG-77 Case, and we'll even throw in one of our Torq X10 Carbon gaming mice!#WholesomeGaming #pcmasterrace pic.twitter.com/PUxLgm7w4W

— EVGA (@TEAMEVGA) 7 июля 2018 г.

Надеемся, для нас найдётся местечко. От нас материнская плата EVGA Z370, корпус DG-77, а заодно мы добавим одну из наших игровых мышей Torq X10 Carbon!

Well, you can't build an awesome rig without a shiny new monitor, eh?

Consider us on board! pic.twitter.com/AxuVt5D92C

— AOC Gaming (@AOC_Gaming) 6 июля 2018 г.

Всё это не будет таким шикарным без сияющего нового монитора, не так ли? В общем, нас посчитайте.

I know I'm no body special but I would love to pitch in if y'all are up for it, I can do a set of cable extensions of any color combo. Let me know

— JustChris47 (@JustChris47) 5 июля 2018 г.

Я, в общем-то, никто, но я тоже хочу поучаствовать, если позволите. Я могу сделать набор удлинителей для кабелей любой цветовой комбинации. Дайте мне знать, если что.

We are happy to giveaway a T-FORCE RGB SSD if there's still room for it pic.twitter.com/Au23uKRX5H

— Team Group Inc. (@TeamGroupTech) 6 июля 2018 г.

Будем рады отдать T-FORCE RGB SSD, если еще для него есть место.

Well, we rocked up ready to chip in some gaming gear but it looks like peripherals are covered! I guess a GPU will have to do, huh? What we thinking; 1050ti, 1060? pic.twitter.com/Zidp7HPqgP

— MSI UK (@MSI__UK) 5 июля 2018 г.

Мы хотели какую-то игровую периферию добавить, но вроде всё уже есть. Так что, может, процессор? Что-нибудь вроде 1050ti, 1060?

На сегодняшний день в результате вдохновляющих усилий более чем 60 компаний и других участников запланированный компьютер разросся настолько, что разделился на несколько различных призов. В розыгрыше счастливчики смогут получить две мощные системы, ряд отдельных компонентов, два набора периферии, ключи на Battlefield 1 Revolution и Hunt Showdown.

Розыгрыш призов будет проводиться среди подписчиков канала PC Master Race на Reddit. И участвовать в нём могут игроки со всего мира: «если у вас есть адрес, мы на него доставим». Выигравшие могут также при желании заказать профессиональную сборку, стоит лишь учитывать, что из-за географического разброса доставка комплектующих может затянуться.

А всех РС-игроков организаторы призвали помогать другим: отдать старую клавиатуру однокласснику, устроить LAN-вечеринку для игрока с ограниченными возможностями, поделиться эпическими трофеями с новичком и поймать вражескую пулю, предназначенную товарищу по команде.