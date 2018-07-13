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Футболисты из Выборга лучшие на HELSINKI CUP
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Футболисты из Выборга лучшие на HELSINKI CUP 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В столице «страны тысячи озёр» проходит турнир по футболу среди юношеских команд. Как выяснилось, лучшие юные футболисты Европы живут в Выборге.
Выборгские спортсмены уже одержали победы сразу в двух возрастных категориях. В финале, в упорной борьбе, одолели своих соперников со счётом 7:6 девятилетние футболисты клуба «Фаворит».
Их старшие товарищи 2007-ого года рождения выиграли 6 из 6 игр, и тоже заняли первое место.
Helsinki Cup — один из крупнейших детских и юношеских футбольных турниров в Европе. В 2018 году он будет проводиться в 43-ий раз. Турнир будет идти до 14 июля.
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