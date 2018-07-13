Футболисты из Выборга лучшие на HELSINKI CUP

В столице «страны тысячи озёр» проходит турнир по футболу среди юношеских команд. Как выяснилось, лучшие юные футболисты Европы живут в Выборге.

Выборгские спортсмены уже одержали победы сразу в двух возрастных категориях. В финале, в упорной борьбе, одолели своих соперников со счётом 7:6 девятилетние футболисты клуба «Фаворит».

Их старшие товарищи 2007-ого года рождения выиграли 6 из 6 игр, и тоже заняли первое место.

Helsinki Cup — один из крупнейших детских и юношеских футбольных турниров в Европе. В 2018 году он будет проводиться в 43-ий раз. Турнир будет идти до 14 июля.