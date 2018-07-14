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Роббен высоко отозвался о Марио Манджукиче
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Роббен высоко отозвался о Марио Манджукиче 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен высоко отозвался о форварде сборной Хорватии Марио Манджукиче.
"Манджукич является исключительным человеком. Он — пример для подражания, боец, такого партнёра по команде мечтают иметь все. Может быть его игра не отличается красотой, но он забивает важные голы в важных матчах. На Манджукича всегда можно положиться, это очень важно в матчах высочайшего уровня" — цитирует Роббена Goal.com.
Отметим, что 32-летний Манджукич сыграл на ЧМ-2018 пять матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
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