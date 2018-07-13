Роберто Мартинес: В матче против Англии на поле выйдут все сильнейшие

— Сейчас на кону третье место. И поверьте, на поле выйдут все сильнейшие. У команд не осталось секретов друг от друга. Англия на этом турнире выступает очень здорово. У них много хороших игроков. Они прекрасно играют на стандартах. Это будет отличной проверкой для нас.

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Мы здесь уже месяц. За это время мы получили колоссальный опыт в России. Мы чувствуем себя хорошо и приложим все силы для того, чтобы победить. Планируем завершить этот чемпионат на победной ноте, — передает слова Мартинеса Sport24.ru.

Добавим, что встреча состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.