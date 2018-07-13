Дворкович рад оценке ЧМ-2018 от главы ФИФА

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович поделился мнением о чемпионате мира по футболу 2018 года.

"Мы работали вместе одной командой с коллегами из ФИФА, достигли к этому моменту результата. Мне тоже кажется, что турнир хороший, но оценку лучше дать тем, кто видит это со стороны — болельщикам. Мы старались делать все возможное, чтобы комфортно, безопасно и радостно смотреть футбол и больше не думать ни о чем.

Мне кажется, это удалось, я рад, что нашему коллеге и партнеру Джанни Инфантино тоже понравилось", — приводит слова Дворковича ТАСС

Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оценил чемпионат мира 2018 года в России.