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«Енисей» представил Дугалича в шуточном диалоге о том, как сдержать Дзюбу
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«Енисей» представил Дугалича в шуточном диалоге о том, как сдержать Дзюбу 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Sports.ru
«Енисей» необычном образом рассказал о том, как защитник Раде Дугалич стал игроком клуба. В официальном «твиттере» красноярской команды появился вопрос: «Как остановить Артёма Дзюбу из »Зенита» в новом сезоне РФПЛ?» Дугалич ответил: «Могу помочь», прикрепив фото, на котором он в борьбе рукой хватает Дзюбу за лицо. «Енисей» ответил: «Отлично! Контракт на два года?» Дугалич согласился: «По рукам».
Напомним, Дугалич перешёл в «Енисей» на правах свободного агента, по окончании прошлого сезона серб расторг контракт с «Тосно».
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