«Енисей» представил Дугалича в шуточном диалоге о том, как сдержать Дзюбу

«Енисей» необычном образом рассказал о том, как защитник Раде Дугалич стал игроком клуба. В официальном «твиттере» красноярской команды появился вопрос: «Как остановить Артёма Дзюбу из »Зенита» в новом сезоне РФПЛ?» Дугалич ответил: «Могу помочь», прикрепив фото, на котором он в борьбе рукой хватает Дзюбу за лицо. «Енисей» ответил: «Отлично! Контракт на два года?» Дугалич согласился: «По рукам». Напомним, Дугалич перешёл в «Енисей» на правах свободного агента, по окончании прошлого сезона серб расторг контракт с «Тосно».