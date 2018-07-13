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Дворкович: ФК «Ростов» может найти решение финансовой проблемы по игре на «Ростов-Арене»
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Дворкович: ФК «Ростов» может найти решение финансовой проблемы по игре на «Ростов-Арене» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» может найти решение финансовой проблемы, чтобы проводить домашние матчи чемпионата России на «Ростов-Арене», принимавшей матчи чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал председатель оргкомитета «Россия 2018» Аркадий Дворкович.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в новом сезоне футбольный клуб продолжит играть на своем старом стадионе «Олимп-2» из-за дорогой арендной платы за «Ростов-Арену». Стоимость одной игры, по данным местных СМИ, на «Ростов-Арене» составляет примерно 3 млн рублей, а на «Олимп-2» игра обходится клубу не более чем в 400 тысяч рублей.
Позднее в областном министерстве по физической культуре и спорту сообщили ТАСС о переговорах о передаче стадиона «Ростов-Арена» в региональную собственность.
"Надо разделять две вещи — нежелание играть и большую арендную плату, это разное. Все-таки все хотят играть на лучших современных стадионах. Уверен, можно найти финансовое решение этой проблемы", — сказал Дворкович.
Первый домашний матч в чемпионате России — 2018/19 «Ростов» проведет 28 июля с ЦСКА.
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