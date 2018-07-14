Дворкович надеется, что Россия продолжит принимать крупные футбольные соревнования

МОСКВА, 14 июля. / ТАСС /. Россия после чемпионата мира по футболу способна принимать на самом высоком уровне другие крупные международные турниры, к чему и надо стремиться Российскому футбольному союзу . Такое мнение высказал председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.

"Надеюсь, что Российский футбольный союз будет подавать заявки на проведение крупных форумов на разных уровнях — юношеский, женский чемпионат, возможно. Мы способны на высочайшем уровне принимать финалы клубных европейских соревнований. Надеюсь, такие заявки будут", — сказал он.

Чемпионат мира завершится в воскресенье. Турнир проходит на 12 стадионах в 11 городах страны.