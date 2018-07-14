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Дворкович надеется, что Россия продолжит принимать крупные футбольные соревнования
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Дворкович надеется, что Россия продолжит принимать крупные футбольные соревнования 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия после чемпионата мира по футболу способна принимать на самом высоком уровне другие крупные международные турниры, к чему и надо стремиться Российскому футбольному союзу. Такое мнение высказал председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.
"Надеюсь, что Российский футбольный союз будет подавать заявки на проведение крупных форумов на разных уровнях — юношеский, женский чемпионат, возможно. Мы способны на высочайшем уровне принимать финалы клубных европейских соревнований. Надеюсь, такие заявки будут", — сказал он.
Чемпионат мира завершится в воскресенье. Турнир проходит на 12 стадионах в 11 городах страны.
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