Ещё
Испанский журналист: «Головину надо ехать в команду уровня „Севильи“ или „Эспаньола“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Испанский журналист: «Головину надо ехать в команду уровня „Севильи“ или „Эспаньола“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Корреспондент испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега прокомментировал сообщения СМИ о возможном переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в «Челси» или «Барселону».
«Скажу откровенно: Головину надо уезжать. Но не в «Челси» и не в «Барселону». Извините, но в этих клубах он будет сидеть на скамейке. Я считаю Головина хорошим игроком, но еще не такого уровня. Ему надо уехать в команду уровня «Севильи» или «Эспаньола». И нельзя говорить, что это недостойные варианты. Ты играй и докажи.
Посмотрите на того же Перишича, который был лучшим игроком полуфинального матча Хорватия — Англия. Он не играл в «Баварии», а начал с маленькой команды. «Боруссия», «Вольфсбург». Сейчас уже играет в «Интере». Или Манджукич разве сразу перешел в «Баварию», «Ювентус», «Атлетико»? Головин еще не готов», — сказал Ортега в программе Александра Кузмака прямом эфире студии Sport24.ru.
SPORT24.ru: последние новости
Радимов: «На звание лучшего игрока ЧМ-2018 претендуют Модрич и Мбаппе» Мутко получил неофициальный запрет на появление на публике вместе с Инфантино Матч за Суперкубок России «Локомотив» — ЦСКА начнется 27 июля в 21:30
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»132
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ64
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ24
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение