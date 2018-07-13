Испанский журналист: «Головину надо ехать в команду уровня „Севильи“ или „Эспаньола“

Корреспондент испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега прокомментировал сообщения СМИ о возможном переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в «Челси» или «Барселону».

«Скажу откровенно: Головину надо уезжать. Но не в «Челси» и не в «Барселону». Извините, но в этих клубах он будет сидеть на скамейке. Я считаю Головина хорошим игроком, но еще не такого уровня. Ему надо уехать в команду уровня «Севильи» или «Эспаньола». И нельзя говорить, что это недостойные варианты. Ты играй и докажи.

Посмотрите на того же Перишича, который был лучшим игроком полуфинального матча Хорватия — Англия. Он не играл в «Баварии», а начал с маленькой команды. «Боруссия», «Вольфсбург». Сейчас уже играет в «Интере». Или Манджукич разве сразу перешел в «Баварию», «Ювентус», «Атлетико»? Головин еще не готов», — сказал Ортега в программе Александра Кузмака прямом эфире студии Sport24.ru.