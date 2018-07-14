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Ортега: «Головину надо ехать в команду уровня „Севильи“ или „Эспаньола“
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Ортега: «Головину надо ехать в команду уровня „Севильи“ или „Эспаньола“ 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Корреспондент испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега прокомментировал сообщения СМИ о возможном переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в «Челси» или «Барселону».
"Скажу откровенно: Головину надо уезжать. Но не в «Челси» и не в «Барселону». Извините, но в этих клубах он будет сидеть на скамейке. Я считаю Головина хорошим игроком, но еще не такого уровня. Ему надо уехать в команду уровня «Севильи» или «Эспаньола». И нельзя говорить, что это недостойные варианты. Ты играй и докажи.
Посмотрите на того же Перишича, который был лучшим игроком полуфинального матча Хорватия — Англия. Он не играл в «Баварии», а начал с маленькой команды. «Боруссия», «Вольфсбург». Сейчас уже играет в «Интере». Или Манджукич разве сразу перешел в «Баварию», «Ювентус», «Атлетико»? Головин еще не готов", — сказал Ортега.
Ранее сообщалось, что Головин склоняется к переходу в «Ювентус» после трансфера Роналду.
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