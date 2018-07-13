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«Адмирал» подписал Черникова и заключил пять пробных контрактов
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«Адмирал» подписал Черникова и заключил пять пробных контрактов 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
«Адмирал» подписал пробные контракты с пятью игроками, информирует пресс-служба КХЛ. Кроме того, во владивостокский клуб перешел нападающий «Трактора» Александр Черников. 33-летний форвард в прошлом сезоне провел 34 матча, в клоторых набрал 7 (3+4) очков. Также на его счету 16 игр в плей-офф и 4 (1+3) очка.
Просмотр в клубе пройдут защитники Марк Скутар, Александр Гребенюк, а также форварды Никита Попов, Николай Складниченко и Илья Зиновьев. 24-летний Скутар в сезоне-2016/17 уже провел два матча в «Адмирале», а затем вернулся новокузнецкий «Металлург», в котром играл в чемпионате ВХЛ.
26-летний Гребенюк в минувшем сезоне также играл в ВХЛ за клуб «Ценг Тоу». 26-летний Попов в сезоне-2017/18 выступал за «Тамбов». 24-летний Складниченко минувший сезон провел в ВХЛ, выступая в «Зауралье». В КХЛ на его счету 55 матчей за новокузнецкий «Металлург», "Амур" и "Спартак".
22-летний Зиновьев сыграл 58 матчей в КХЛ за «Трактор». В прошлом сезоне он выступал за «Челмет» в ВХЛ.
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