«Адмирал» подписал Черникова и заключил пять пробных контрактов

«Адмирал» подписал пробные контракты с пятью игроками, информирует пресс-служба КХЛ. Кроме того, во владивостокский клуб перешел нападающий «Трактора» Александр Черников . 33-летний форвард в прошлом сезоне провел 34 матча, в клоторых набрал 7 (3+4) очков. Также на его счету 16 игр в плей-офф и 4 (1+3) очка.

"Спартак". 26-летний Гребенюк в минувшем сезоне также играл в ВХЛ за клуб «Ценг Тоу». 26-летний Попов в сезоне-2017/18 выступал за «Тамбов». 24-летний Складниченко минувший сезон провел в ВХЛ, выступая в «Зауралье». В КХЛ на его счету 55 матчей за новокузнецкий «Металлург», "Амур"

22-летний Зиновьев сыграл 58 матчей в КХЛ за «Трактор». В прошлом сезоне он выступал за «Челмет» в ВХЛ.